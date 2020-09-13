Франкфуртские учёные нашли взаимосвязь между сердечными сокращениями и депрессивным расстройством психики. Как выяснилось, что при нормальном состоянии сердце ночью бьётся реже, чем днём. А во время депрессии сердечная мышца сокращается с одинаковой частотой круглые сутки.
"Двумя инновационными элементами в исследовании были непрерывная регистрация сердечного ритма в течение нескольких дней и ночей, а также использование нового антидепрессанта кетамина, который может достаточно быстро уменьшить проявления депрессии", — отметила профессор Франкфуртского университета Кармен Шивек.
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