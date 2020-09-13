Признак депрессивного расстройства: сердце всегда бьётся одинаково

Франкфуртские учёные нашли взаимосвязь между сердечными сокращениями и депрессивным расстройством психики. Как выяснилось, что при нормальном состоянии сердце ночью бьётся реже, чем днём. А во время депрессии сердечная мышца сокращается с одинаковой частотой круглые сутки.