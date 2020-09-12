Диетолог Маргарита Ковалёва развенчала миф о том, что кофе якобы помогает снизить вес и при этом не вредит нам. На самом деле, кофе способен нанести ощутимый вред нашему здоровью. Да и в качестве средства для похудения он не самый эффективный продукт.

"Если человек настроен снизить массу тела с помощью кофе, то он убеждает себя, что кофеин ускоряет обмен веществ. Да, кофеин ускоряет обмен веществ, но происходит это за счет частоты сердечных сокращений. Что будет с сердцем, если мы будем рассчитывать на кофеин как на сжигатель жира и для этого будем использовать до 8 чашек кофе в день? Конечно, будут соответствующие проблемы с сердцем. Людям с гипертонической болезнью или с нарушением ритма сердца кофе вовсе противопоказан", — рассказала Королева.