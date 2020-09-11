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Средиземноморская диета защитит от развития ревматоидного артрита

По мнению специалистов, лучшей диетой, защищающей у активных и бывших курильщиков от развития ревматоидного артрита, является средиземноморская, так как в неё включено большое количество овощей, цельнозерновых, рыбы и оливкового масла.

Средиземноморская диета защитит от развития ревматоидного артрита

Ревматоидный артрит представляет собой хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее суставы.

Учёные провели исследование, в процессе которого наблюдали 62 629 женщин из Франции. У 480 из них с возрастом развился ревматоидный артрит.

В результате учёные выяснили, что соблюдение диеты не связано с риском развития ревматоидного артрита. Но женщинам, которые ранее курили или продолжали курить, диета помогла снизить риск заболевания.

Среди тех, кто придерживался средиземноморской диеты, было зафиксировано 383 случая ревматоидного артрита на один миллион, а среди тех, что придерживался другого типа питания, — 515 случаев на миллион.

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