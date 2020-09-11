Врач перечислил заболевания, несовместимые с прививкой от COVID-19

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о том, какие существуют противопоказания для вакцинации от COVID-19.

Так, если человек страдает заболеваниями, которые лечатся иммунодепрессивными средствами (например, онкология), то ему нельзя делать прививку.

Решение о необходимости вакцинации должен решать лечащий врач, пояснил иммунолог.

Заболевания, при которых нельзя делать прививку от COVID-19:

красная волчанка;

системные заболевания крови;

воспалительные;

аутоиммунные болезни.

Минздрав не видит причин откладывать регистрацию вакцины от COVID-19. Сообщается, что второй этап испытаний вакцина прошла успешно, доказав свою эффективность и безопасность.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Виктор Зуев заявил, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.