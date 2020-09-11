Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о том, какие существуют противопоказания для вакцинации от COVID-19.
Так, если человек страдает заболеваниями, которые лечатся иммунодепрессивными средствами (например, онкология), то ему нельзя делать прививку.
Решение о необходимости вакцинации должен решать лечащий врач, пояснил иммунолог.
Заболевания, при которых нельзя делать прививку от COVID-19:
Минздрав не видит причин откладывать регистрацию вакцины от COVID-19. Сообщается, что второй этап испытаний вакцина прошла успешно, доказав свою эффективность и безопасность.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук Виктор Зуев заявил, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.
Политики стирают грань сатиры и реальности.