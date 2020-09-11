Потемнение зубной эмали вызывает дым от сигарет, а не никотин

Международная группа учёных из Пекинской школы стоматологии провела исследование с целью выяснить, как сигаретные смолы влияют на цвет зубной эмали.

Несмотря на то, что зубная эмаль является самой твёрдой тканью в человеческом организме, на её поверхности могут появляться микроскопические трещины, вследствие чего ткань становится подвержена инфильтрации внешних красящих веществ, таких как сигаретный дым.

В процессе сгорания табака образуется смола, в состав которой входят пигменты, способные окрашивать ткани организма.

"Во время вдыхания сигаретного дыма, зубы неминуемо подвергаются воздействию. Пигментированные соединения оседают на поверхности или проникают в твердые такни зуба, вызывая изменение цвета. Имеющиеся научные данные позволяют утверждать, что степень окрашивания фильтра сигареты пропорциональна количеству смолы, образующейся при курении", — говорится в исследовании.

Исследование продолжалось в течение трёх недель. В результате учёные выяснили, что под воздействием дыма стандартных сигарет 3R4F эмаль становится более жёлтой. Кроме того, сигаретный дым вызывает "внутреннюю дисколорацию", которую, нельзя устранить с помощью чистки зубов.

Учёные пришли к выводу, что именно табачный дым, который образуется в процессе курения сигарет и электронных средств нагревания табака, вызывает потемнение зубной эмали.