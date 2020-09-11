Специалисты кардиологической ассоциации (США) утверждают, что алкоголь приводит к повышению артериального давления у людей, страдающих диабетом. Данный вывод прокомментировал невролог Павел Керекеша.

"Алкоголь в наше время — это, к сожалению, особенно крепкие напитки, очень много подделок — примерно 60-70%. Естественно, употребление суррогата влияет не только на печень, но и на поджелудочную железу, нарушение работы которой приводит к развитию сахарного диабета. Поэтому все крепкие напитки, особенно низкокачественные, подавляют работу печени и поджелудочной железы. Конечно, диабетикам употреблять такие напитки нельзя.

Желательно, конечно, временно отказаться, потому что сахарный диабет II типа должен лечиться. Избавиться от него можно простым способом — соблюдением диеты, ограничением нагрузки на поджелудочную железу и уменьшением количества лёгких углеводов.

При диабете ни в коем случае нельзя употреблять сладкие алкогольные напитки, так как они особенно сильно влияют на поджелудочную железу", — пояснил эксперт.