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Обнаружена связь между COVID-19 и разрушением клеток мозга

Учёные из Йельского университета провели опыты на грызунах и трёхмерных моделях нейронов, также они изучили тело умершего от коронавируса. В результате специалисты пришли к выводу, что COVID-19 негативно влияет на головной мозг заражённых.

Обнаружена связь между COVID-19 и разрушением клеток мозга

По словам авторов исследования, при заражении коронавирусной инфекцией на нейроны мозга оказывается воздействие, которое не наблюдается при других вирусных заболеваниях. COVID-19 перекрывает доступ к кислороду, не разрушая нейроны, но снижая число синаптических связей.

На данный момент специалисты не знают, восстанавливаются ли синапсы в полном объёме после выздоровления или нет. Также пока неясно, насколько опасен коронавирус на практике. Полученные в результате исследования данные только показывают возможную связь между повреждениями нейронов и инфекцией.

Ранее кардиолог Юрий Блинков рассказал об опасных последствиях пандемии коронавируса.

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