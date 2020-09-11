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Иммунолог: есть болезни, при которых нельзя проходить вакцинацию

Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что существует ряд заболеваний, при которых категорически нельзя проходить вакцинацию.

Среди них заболевания, подавляющие иммунную систему и воспалительные процессы. Кроме того, онкология тоже является таким противопоказанием, так как лечат её при помощи препаратов, которые подавляют иммунитет.

"Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание", — пояснил Жемчугов.

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