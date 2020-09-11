Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что существует ряд заболеваний, при которых категорически нельзя проходить вакцинацию.
Среди них заболевания, подавляющие иммунную систему и воспалительные процессы. Кроме того, онкология тоже является таким противопоказанием, так как лечат её при помощи препаратов, которые подавляют иммунитет.
"Если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание", — пояснил Жемчугов.
Политики стирают грань сатиры и реальности.