Гинзбург: тыква – королева осеннего похудения

Люди, которые борются с проблемой лишнего веса осенью должны обратить внимание на тыкву.

По словам диетолога Михаила Гинзбурга, директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, этот овощ, который как раз сейчас созревает на огородах, — идеален для похудения.

"Тыква — вкусная, сытная и при этом низкокалорийная. Её, конечно, нельзя считать панацеей от лишнего веса и строить монодиету только на ней. Такая диета очень плохо переносится, поскольку тыква, как и другие растительные продукты, содержит всякие органические кислоты, которые раздражают желудок и повышают аппетит. Еще возникает дефицит питания, поскольку в тыкве, естественно, нет животного белка. И главный момент: как только ты эту диету прекратишь, то вес пойдет вверх", — пояснил Михаил Гинзбург.

А вот если включить этот овощ в меню, то эффект будет "весьма заметным".