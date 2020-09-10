Новая медицина: болит спина – "отключи" нерв

Недавно появился новый метод борьбы с болью. Его суть в "отключении" нервных окончаний при помощи тока.

С одной стороны, этот метод помогает людям справиться с болевым синдромом. Эффект может длиться до нескольких месяцев. Но, с другой стороны, некоторые медики утверждают, что это может сильно навредить человеку. Ведь боль — это показатель того, что со здоровьем есть проблемы: значит, такие сигналы пропускать нельзя. И надо устранять причину, а не снимать симптомы.