Красная свёкла очищает организм от токсинов, по мнению врачей

В таком популярном овоще как свёкла содержатся не только витамины группы В, А и С. Свёкла также является источником кальция, магния, железа, фосфора и других необходимых организму веществ.

Этот овощ обладает уникальным сочетанием компонентов, поэтому его стоит включить в состав диет, которые рекомендуют для лечения гипертонии, болезней почек, цинги и анемии.

По словам врачей, свёкла также является и натуральным антиоксидантом, поэтому употребление этого продукта защитит организм от развития новообразований.

Свёкла очищает организм от токсинов, "плохого" холестерина и излишек сахара.

Кроме того, в состав этого овоща входит ряд природных антисептиков, которые способствуют улучшению работы ЖКТ и защищают организм от воспалительных процессов.

Ранее "Правда.Ру" писала, что российские учёные могут сделать овощи полезнее.

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