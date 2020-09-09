Эксперты утверждают, что осеннюю хандру, которая бывает у многих людей с наступлением перед наступлением зимних холодов, нужно отличать от депрессии, которая является серьёзной социально-медицинской проблемой, сообщает общественно-политический журнал "ПолитЭксперт".
"Депрессия — это комплексная проблема с глубинными причинами, которая гораздо серьёзнее, чем любая осенняя хандра", — говорит теоретик-эксперт по философии и восточным техникам духовного развития Мария Николаева.
Она подчеркнула, что в осенний период нужно быть особенно внимательными к своему психоэмоциональному состоянию, так как именно в это время года высок риск развития депрессивных расстройств.
"Прислушивайтесь к себе и анализируйте негативные переживания, пытаясь понять, чем именно они обусловлены. Иногда подавленное состояние является итогом упадка сил, поэтому отдых может быть не менее важным, чем попытки "встряхнуться"", — пояснила эксперт.
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