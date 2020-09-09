Согласно статистике, семь из десяти женщин мечтают о плоском животе. Для достижения этой цели многие представительницы прекрасного пола сидят на строгих диетах, изнуряют себя физическими нагрузками, но это не всегда даёт желаемый результат.
"Дело в том, что у женщин жир на животе не появляется так быстро, как у мужчин. Это связано с анатомическими особенностями женского организма. У женщин жировые отложения образуются на бёдрах и ягодицах", — пояснили эксперты.
Одна из главных причин — это генетика. Если речь идет о женской фигуре "яблоко", то жир будет формироваться в основном в районе живота. Но если вести здоровый образ жизни, то с наследственным фактором можно бороться.
Обладательницам фигуры такого типа нужно заниматься спортом минимум 150 минут в неделю и соблюдать диету.
Ещё один фактор — это стресс, поэтому важно следить за своим психологическим состоянием.
Другая причина жировых отложений на животе — возраст. Но это не значит, что после 30 или 40 можно ничего делать — нет, просто нужно делать поправки на возраст.
Кроме того, на образование жировых отложений влияет недосып, поэтому нужно обязательно привести в порядок свой режим дня.
Жир на животе может образоваться после родов. Ясно, что даже обладательницам идеальных форм нужно время, чтобы восстановить форму.
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