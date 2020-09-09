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Эксперты назвали причины, по которым живот не становится плоским

Здоровье

Согласно статистике, семь из десяти женщин мечтают о плоском животе. Для достижения этой цели многие представительницы прекрасного пола сидят на строгих диетах, изнуряют себя физическими нагрузками, но это не всегда даёт желаемый результат.

Эксперты назвали причины, по которым живот не становится плоским

"Дело в том, что у женщин жир на животе не появляется так быстро, как у мужчин. Это связано с анатомическими особенностями женского организма. У женщин жировые отложения образуются на бёдрах и ягодицах", — пояснили эксперты.

Причины образования жира

Одна из главных причин — это генетика. Если речь идет о женской фигуре "яблоко", то жир будет формироваться в основном в районе живота. Но если вести здоровый образ жизни, то с наследственным фактором можно бороться.

Обладательницам фигуры такого типа нужно заниматься спортом минимум 150 минут в неделю и соблюдать диету.

Ещё один фактор — это стресс, поэтому важно следить за своим психологическим состоянием.

Другая причина жировых отложений на животе — возраст. Но это не значит, что после 30 или 40 можно ничего делать — нет, просто нужно делать поправки на возраст.

Кроме того, на образование жировых отложений влияет недосып, поэтому нужно обязательно привести в порядок свой режим дня.

Жир на животе может образоваться после родов. Ясно, что даже обладательницам идеальных форм нужно время, чтобы восстановить форму.

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