Эксперты назвали причины, по которым живот не становится плоским

Согласно статистике, семь из десяти женщин мечтают о плоском животе. Для достижения этой цели многие представительницы прекрасного пола сидят на строгих диетах, изнуряют себя физическими нагрузками, но это не всегда даёт желаемый результат.

"Дело в том, что у женщин жир на животе не появляется так быстро, как у мужчин. Это связано с анатомическими особенностями женского организма. У женщин жировые отложения образуются на бёдрах и ягодицах", — пояснили эксперты.

Причины образования жира

Одна из главных причин — это генетика. Если речь идет о женской фигуре "яблоко", то жир будет формироваться в основном в районе живота. Но если вести здоровый образ жизни, то с наследственным фактором можно бороться.

Обладательницам фигуры такого типа нужно заниматься спортом минимум 150 минут в неделю и соблюдать диету.

Ещё один фактор — это стресс, поэтому важно следить за своим психологическим состоянием.

Другая причина жировых отложений на животе — возраст. Но это не значит, что после 30 или 40 можно ничего делать — нет, просто нужно делать поправки на возраст.

Кроме того, на образование жировых отложений влияет недосып, поэтому нужно обязательно привести в порядок свой режим дня.

Жир на животе может образоваться после родов. Ясно, что даже обладательницам идеальных форм нужно время, чтобы восстановить форму.