Российские учёные создали биоматериал для остановки кровотечения

Специалисты Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева создали новый кровоостанавливающий материал, состоящий из альгината и хитозана из панцирей ракообразных и водорослей, а также серебряных наночастиц.

По словам учёных, разработка способна быстро останавливать кровотечение. Кроме того, материал защищает организм от проникновения бактериальных инфекций.

Несмотря на то что в медицине используются разнообразные гемостатические материалы, кровотечения являются причиной трети смертей от ран.

Дело в том, что большинство кровоостанавливающих материалов подходит в основном для быстрой остановки кровотечения, но они не приспособлены для долгосрочного лечения. Новая разработка российских учёных решает данную проблему.