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Российские учёные создали биоматериал для остановки кровотечения

Здоровье » Здравоохранение

Специалисты Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева создали новый кровоостанавливающий материал, состоящий из альгината и хитозана из панцирей ракообразных и водорослей, а также серебряных наночастиц.

Российские учёные создали биоматериал для остановки кровотечения

По словам учёных, разработка способна быстро останавливать кровотечение. Кроме того, материал защищает организм от проникновения бактериальных инфекций.

Несмотря на то что в медицине используются разнообразные гемостатические материалы, кровотечения являются причиной трети смертей от ран.

Дело в том, что большинство кровоостанавливающих материалов подходит в основном для быстрой остановки кровотечения, но они не приспособлены для долгосрочного лечения. Новая разработка российских учёных решает данную проблему.

"Из альгината делают гидрогели, которые могут собирать большие объёмы жидкости. Но для того чтобы гидрогель не растворялся в воде, ему необходимо придать структуру при помощи так называемых сшивающих агентов, в качестве которых обычно применяются токсичные химикаты.

Мы решили заменить их хитозаном, который связывается с альгинатом и образует стабильный гель. Плюс, хитозан показывает отличную антибактериальную активность, что очень востребовано при лечении ран", — сообщила ведущий автор разработки Мария Гордиенко.

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