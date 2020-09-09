Учёные сравнили влияние "зелёного времени" и "экранного времени" на здоровье и развитие детей.
"Зелёное время" — это время, которое дети проводят на свежем воздухе.
"Экранное время" — это время, проведённое за смартфоном и телевизором.
В общей сложности специалисты проанализировали 186 научных работ.
В результате они пришли к выводу, что прогулки на свежем воздухе способствуют развитию когнитивных навыков и улучшают успеваемость детей в школе.
А вот "сидение" в телефоне приводит к ухудшению успеваемости.
Учёные утверждают, что переизбыток "экранного времени" может стать причиной задержки развития у ребёнка таких навыков, как чтение, письмо, счёт.
Специалисты советуют тратить на смартфон, телевизор или компьютер не более двух часов в день и как можно больше времени проводить на свежем воздухе.
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