Учёные сравнили влияние прогулок и гаджетов на здоровье детей

Учёные сравнили влияние "зелёного времени" и "экранного времени" на здоровье и развитие детей.

"Зелёное время" — это время, которое дети проводят на свежем воздухе.

"Экранное время" — это время, проведённое за смартфоном и телевизором.

В общей сложности специалисты проанализировали 186 научных работ.

В результате они пришли к выводу, что прогулки на свежем воздухе способствуют развитию когнитивных навыков и улучшают успеваемость детей в школе.

А вот "сидение" в телефоне приводит к ухудшению успеваемости.

Учёные утверждают, что переизбыток "экранного времени" может стать причиной задержки развития у ребёнка таких навыков, как чтение, письмо, счёт.

Специалисты советуют тратить на смартфон, телевизор или компьютер не более двух часов в день и как можно больше времени проводить на свежем воздухе.

Ранее детский и семейный психолог Олеся Покусаева рассказала, сколько времени детям можно "сидеть" в телефоне.