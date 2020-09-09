Раскрыта причина опасности COVID-19 для мужчин и пожилых людей

Американские учёные провели исследование, в результате которого им удалось выяснить, почему коронавирус у мужчин и пожилых людей протекает в более тяжёлой форме, чем у других групп людей.

Специалисты выделили и секвенировали (установили нуклеотидную последовательность) вирусную РНК из мазков, взятых у 430 больных коронавирусом и 54 здоровых человек.

Затем учёные изучили иммунную реакцию испытуемых на COVID-19 с учётом инфекционного статуса, вирусной нагрузки, пола и возраста.

В результате выяснилось, что активация иммунной реакции начинается только через три дня после начала заболевания, а состав и функция иммунных клеток колеблются в зависимости от вирусной нагрузки, что говорит о наличии нарушений в защитной реакции у мужчин и людей пожилого возраста.

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