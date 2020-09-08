Чернила для татуировок помогают обнаружить рак

Американские специалисты провели исследование, в результате которого выяснилось, что чернила для татуировок можно использовать для выявления онкологических заболеваний в организме человека.

Учёные разработали новые контрастные вещества для визуализации с использованием обычных красителей. Например, как чернила для татуировок и пищевые красители. После того, как данные красители прикрепляются к наночастицам, они способны освещать раковые образования. Это помогает врачам лучше определять злокачественные клетки.

"Освещенные наночастицы перемещаются по кровеносному сосуду в поисках рака", — пояснили специалисты.

Чем раньше будут выявлены раковые клетки, тем больше шансов у пациента, что заболевание удастся вылечить.

Австралийские учёные пришли к выводу, что татуировки могут вызвать заболевания даже спустя многие годы после их нанесения.