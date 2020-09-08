Учёные назвали привычки, которые плохо влияют на зрение

Учёные провели исследование с целью выяснить, как образ жизни отражается на зрении.

Часто люди, у которых снижается зрение, не знают, какие причины к этому привели. Учёные пришли к выводу, что на здоровье зрительного органа могут повлиять некоторые привычки, поэтому от них лучше избавиться.

Какие привычки вредят зрению?

Самой вредной привычкой, которая приводит к снижению остроты зрения, является отказ от солнцезащитных очков в зимнее время. Часто зимой солнце светит очень ярко, поэтому глаза нуждаются в дополнительной защите. Очки не пропускают ультрафиолетовое излучение, потому помогут сохранить зрение.

Также на зрении отражаются курение, использование гаджетов, ПК.

Ранее учёные доказали, что синий свет негативно отражается на радужной оболочке и может вызвать её деформацию.