Телеведущий и врач Александр Мясников сообщил, что "прошёл разведку боем" и сделал прививку от коронавируса.

"Предвижу вопросы: доктор, оно вам надо? Немолодой уже, могли бы и подождать? Отвечаю: мне ежедневно приходит масса вопросов о вакцинации, мои же ответы основываются на теоретическом анализе полученных данных. Однако давая советы относительно любого нового лекарства, врач сталкивается с этическими проблемами относительно его личной ответственности.

Может быть так, что я кому-то посоветую сделать вакцину, а у человека проявится побочное явление. Либо, наоборот, я отговорю пациента от вакцинации и тем самым поставлю его жизнь под угрозу в случае заражения коронавирусом", — пояснил свою вакцинацию Мясников.