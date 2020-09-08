Учёные из Австралии провели наблюдения за больными COVID-19. Они изучили, как проходит процесс восстановления у 86 человек, у большинства из которых заболевание протекало в тяжёлой форме.
Средний возраст пациентов составил 61 год, около 60% из них — мужчины. Порядка 50% больных были курящими, а у 65% был лишний вес.
У многих больных врачи выявили повреждение лёгких, кашель и одышку. Эти симптомы сохранялись и после выписки из больницы независимо от того, в какой форме протекало заболевание.
Спустя 12 недель эти симптомы исчезали, а лёгкие начинали восстанавливаться.
У каждого больного был свой период выздоровления.
В результате учёные пришли к выводу, что у больных COVID-19 лёгкие со временем восстанавливались.
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