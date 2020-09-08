У людей, переболевших COVID-19, лёгкие восстанавливаются

Учёные из Австралии провели наблюдения за больными COVID-19. Они изучили, как проходит процесс восстановления у 86 человек, у большинства из которых заболевание протекало в тяжёлой форме.

Средний возраст пациентов составил 61 год, около 60% из них — мужчины. Порядка 50% больных были курящими, а у 65% был лишний вес.

У многих больных врачи выявили повреждение лёгких, кашель и одышку. Эти симптомы сохранялись и после выписки из больницы независимо от того, в какой форме протекало заболевание.

Спустя 12 недель эти симптомы исчезали, а лёгкие начинали восстанавливаться.

У каждого больного был свой период выздоровления.

В результате учёные пришли к выводу, что у больных COVID-19 лёгкие со временем восстанавливались.

Ранее французские исследователи обнаружили главную отличительную особенность пациентов, которые находятся в группе риска развития осложнений на фоне коронавирусной инфекции.