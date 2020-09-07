Чайный гриб защитит организм от онкологии и болезней сердца — врачи

Учёные из США обнаружили взаимодействие между микробами в чайном грибе и механизмами, которые лежат в основе процесса ферментации.

С помощью чайного гриба можно приготовить газированный напиток, содержащий микроорганизмы, которые выводятся путём введения сахарозы в чёрный или зелёный чай. Затем из предыдущей партии чайного гриба добавляется биоплёнка. Эти организмы называются пробиотиками. Такой напиток полезен для людей, у которых имеются проблемы с пищеварением и кишечником.

Исследователь Александр Мэй решил использовать чайный гриб в качестве компонента для противомикробных препаратов. В будущем специалисты планируют разработать препарат, приём которого поможет поддерживать баланс микроорганизмов в организме человека.

Чайный гриб содержит катехины и дубильные вещества, которые действуют как антиоксиданты, поэтому он позволяет ускорять метаболизм и уменьшать воспалительные процессы в организме. Также чайный гриб является средством профилактики рака.

Кроме того, он регулирует уровень глюкозы в крови, поэтому его рекомендует употреблять людям с диабетом.

Так как чайный гриб способствует снижению холестерина, то он очень полезен для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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