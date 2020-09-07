Воспаление щитовидной железы может привести к тревожным расстройствам. О том, как определить, что тревожность связана именно с нарушением работы щитовидной железы, а не с расстройством психики, рассказал врач-эндокринолог Антон Поляков.

"В первую очередь для этого нужно сдать анализы. Это самый быстрый и простой способ. Проверяются ТТГ, Т3, Т4, антитела к ТПО, антитела к тиреоглобулину. Эти показатели позволят определить, в каком состоянии находится щитовидная железа.

Как правило, повышенная тревожность наблюдается при гиперфункции, то есть увеличении функции щитовидной железы, когда иммунная система воспринимает клетки щитовидки как врага. Соответственно, происходит повреждение ткани, в кровь попадает больше гормонов, чем обычно. Эта избыточная гормональная стимуляция повышает частоту сердечных сокращений, влияет на скорость кровотока, на работу всех систем. В итоге человек находится в состоянии тревожности, может быть раздражительным и даже агрессивным", — пояснил эксперт.