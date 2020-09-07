Воспаление щитовидной железы может привести к тревожным расстройствам

Щитовидная железа вырабатывает гормоны тироксин и трийодтиронин, которые необходимы для регулирования пищеварительных процессов, сердца и мышц, развития головного мозга и поддержания костей.

Если в выработке антител происходит сбой, они атакуют железу, вызывая повреждение органа, в результате развивается аутоиммунное воспаление щитовидной железы.

Учёные провели исследование, которое показало, что появление чувства тревожности может быть связано с нарушением работы щитовидной железы.

"Эти данные показывают, что эндокринная система может играть важную роль в возникновении тревоги. При обследовании пациентов с тревогой врачи должны также учитывать щитовидную железу и остальную эндокринную систему, а также нервную систему", — объясняет доктор Онофрийчук.

Это позволит пациентам с тревожностью получить более эффективное лечение, которое нормализует работу щитовидной железы и положительно отразится на психическом здоровье.

Но специалисты не учитывали половые гормоны и гормоны надпочечников, которые также оказывают влияние на тревожность.