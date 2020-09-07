Куркума эффективна в лечении глазных заболеваний

Специалисты Техасского университета провели исследование, в результате которого выяснилось, что куркумин, содержащийся в коре куркумы, можно использовать для лечения воспалений глаз. Это вещество обладает противовоспалительными свойствами.

В процессе проведения эксперимента учёные упаковали куркумин в наночастицы, чтобы его лучше абсорбировать. Затем они испытали его на собаках, больных увеитом.

Данное заболевание представляет собой воспаление сосудистой оболочки глаз, что приводит к болевым ощущениям.

Увеит лечится довольно сложно в силу того, что отсутствует простой способ доставки лекарств и их всасывание ограничено. Кроме того, применяемые в медицине препараты негативно отражаются на состоянии других органов.

Испытания с куркумином показали положительные результаты. Сейчас учёные разрабатывают наиболее удобный способ его применения в лечении воспалительных процессов в глазах.