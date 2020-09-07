Кальциевая соль может замедлить процесс старения - учёные

Американские специалисты пришли к выводу, что употребление кальциевой соли способно замедлить процессы старения и снизить риск преждевременной смерти от болезней.

Учёные Института исследования старения в США провели эксперимент, в результате которого они выяснили, что содержащееся в соли вещество можно считать "лекарством от старости". В будущем на его основе можно будет изготавливать препараты, которые помогут продлить человеку жизнь.

Эксперимент проводился над группой грызунов и круглых червей, которым давали насыщенную различными элементами кальциевую соль.

В результате оказалось, что альфа-кетоглутаровая кислота, содержащаяся в продукте, способствует улучшению выработке белков. Кроме того, она подавляет расщепление протеина в организме. Но основная его особенность в том, что это вещество восстанавливает клеточное дыхание, которое у людей снижается после 40 и до 80 лет.