Разрушив Всемирную организацию здравоохранения, мир лишится глобального инструмента реагирования на угрозы.

Такое мнение высказал академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Если это произойдет, то мы должны понимать, что человеческая цивилизация лишится международного, наднационального инструмента реагирования на такого рода вызовы. Мы как никто понимаем, что сегодня это будет огромной потерей, мы с вами не сможем реагировать даже на грипп", — отметил академик.