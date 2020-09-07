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Фитотерапевт: рябина снимает отёчность и очищает организм

Здоровье

Гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал, какая ягода самая полезная в осенний сезон. Это красноплодная рябина, которая широко распространена на территории России.

"Рябина содержит достаточное количество витаминов группы B и витамина С, работает как общеоздоравливающая ягода. Витамины из ягод медленно выводятся из организма и успевают включиться в метаболизм. К тому же красный пигмент ягоды положительно влияет на организм", — рассказал Михаил Лущик

"В ягодах много калия, который обладает мочегонным эффектом, то есть сбрасывает отёки. Поэтому и красноплодная, и черноплодная рябина полезны тем, кто страдает отёками, например, во время беременности", — добавил фитотерапевт.

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