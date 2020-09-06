Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что штрафовать россиян за отказ от вакцинации от коронавируса — это неэтично.

"Сейчас, когда мы массово вводим прививку такого короткого испытательного действия, я считаю, что неэтично за это штрафовать. У людей должен быть выбор в данном случае", — утверждает медик.

"Вот, смотрите: я сделал новую вакцину, я вам ее даю с тем, чтобы победить новую неизвестную инфекцию. Но я не знаю, какие последствия будут через 4-5 лет в силу того, что эти годы еще не прошли. Все наши знания — теоретические. А раз так, то я не имею права наказывать людей", — добавил Мясников.