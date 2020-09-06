Врач и телеведущая Елена Малышева утверждает, что коронавирус далеко не самая страшная болезнь.
По её словам, нужно помнить и о других недугах, которые намного страшнее COVID-19.
Малышева напомнила, что в статистике ежедневных смертей коронавирус занимает только 17 место. Лидерами статистики являются: туберкулез, гепатит В, пневмония, СПИД, ВИЧ и малярия.
В государственных ведомствах ДНР и ЛНР полностью меняется вертикаль власти. Теперь министерства подчиняются не "кремлёвским кураторам", а аналогичным ведомствам в Ростовской области.