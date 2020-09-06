Малышева назвала болезни, "страшнее коронавируса"

Врач и телеведущая Елена Малышева утверждает, что коронавирус далеко не самая страшная болезнь.

По её словам, нужно помнить и о других недугах, которые намного страшнее COVID-19.

Малышева напомнила, что в статистике ежедневных смертей коронавирус занимает только 17 место. Лидерами статистики являются: туберкулез, гепатит В, пневмония, СПИД, ВИЧ и малярия.