Диетологи: яйца улучшают работу головного мозга

Врачи-диетологи из академического центра медицинских наук в Далласе заявили, что яйца — один из самых полезных продуктов на нашей планете.

Несмотря на то, что одно яйцо содержит 372 милиграмма холестерина, этот продукт является незаменимым, так как в нём содержится белок животного происхождения, цинк, железо, холин и другие важнейшие для здоровья микроэлементы.

В чём польза яиц для здоровья? Продукт способствует улучшению работы мозга, защищает его от врожденных дефектов во время беременности благодаря холину и фолиевой кислоте, витамину B12, помогает контролировать аппетит.

Кроме того, яйца улучшают зрение, а наличие витамина D укрепляет кости.

Ранее врачи рассказали, как правильно готовить яйца, чтобы их употребление было безопасно для здоровья.