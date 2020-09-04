Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев раскрыл интересную деталь — почему вакцина лучше, чем просто переболеть covid-19. Как показали исследования, уровень антител после прививки намного выше, чем после того, как человек переболеет коронавирусом.

"Вчера уже были опубликованы данные российские о эффективности вакцины. Очень интересная ситуация: российская вакцина оказалась в полтора раза эффективнее оксфордской. Это очень хорошая новость, она в очередной раз повергла в дикое возмущение наших коллег", — сказал Еделев.

"И примерно в 1,4 раза выше уровень антител оказался, чем у тех людей, которые переболели ковидом в очень серьезной форме. Вакцинироваться даже полезнее, чем переболеть", — заявил президент национального проекта "Здоровье нации".