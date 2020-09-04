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Учёные из Австралии и Кореи объяснили, как правильно готовить мясо

Здоровье

Австралийские и корейские учёные раскрыли секрет правильного приготовления красного мяса.

Учёные из Австралии и Кореи объяснили, как правильно готовить мясо

Они провели исследование, которое показало, что в жареном красном мясе содержатся белковые соединения, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и осложнений при сахарном диабете.

Опасные для организма соединения образуются при обжарке мяса при высокой температуре.

"Когда красное мясо обжаривают при высоких температурах — на гриле, в духовке или на сковородке — в нем образуются так называемые конечные продукты гликирования, или AGE, которые при регулярном употреблении жареного мяса накапливаются в организме, мешая нормальному функционированию клеток", — пояснил один из авторов исследования доктор Пермал Део.

Для того чтобы минимизировать риск развития заболеваний сердца и сосудов, нужно реже есть мясо и готовить его на медленном огне.

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