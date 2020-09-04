Установлено, кто может повторно заразиться коронавирусом

После сообщений о повторных заражениях коронавирусом исследователи частной лаборатории DNKOM обследовали 1512 человек из Москвы, Рязани, Курска и Нижневартовска и пришли к выводу, что после 74 дней наблюдения у большинства из них вероятность снова заболеть Covid-19 практически равна нулю.
Однако, ученые выявили связь между вероятностью повторного заражения коронавирусом и наличием у человека хронических болезней.
Проведенное исследование показало, второй раз подцепить Covid могут
Кроме того, люди, принимающие значительные дозы противовоспалительных препаратов, также могут быть повторно инфицированы Covid-19, поскольку лекарства подавляют иммунорезистентность.
Напомним, что 24 августа в Гонконге был впервые официально зарегистрирован случай повторного инфицирования коронавирусом. Об этом подробнее - здесь.
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