Установлено, кто может повторно заразиться коронавирусом

После сообщений о повторных заражениях коронавирусом исследователи частной лаборатории DNKOM обследовали 1512 человек из Москвы, Рязани, Курска и Нижневартовска и пришли к выводу, что после 74 дней наблюдения у большинства из них вероятность снова заболеть Covid-19 практически равна нулю.

Однако, ученые выявили связь между вероятностью повторного заражения коронавирусом и наличием у человека хронических болезней.

Проведенное исследование показало, второй раз подцепить Covid могут

страдающие аллергией или диабетом,

имеющие аутоиммунные нарушения и ожирение.

Кроме того, люди, принимающие значительные дозы противовоспалительных препаратов, также могут быть повторно инфицированы Covid-19, поскольку лекарства подавляют иммунорезистентность.

Напомним, что 24 августа в Гонконге был впервые официально зарегистрирован случай повторного инфицирования коронавирусом. Об этом подробнее - здесь.

Читайте также:

Губернатор Республики Тува повторно попал в больницу с COVID-19

Начались повторные случаи заражения COVID. Почему вдруг?