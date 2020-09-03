1000 южнокорейцев, вылечившихся от COVID-19, стали донорами плазмы

Более 1000 южнокорейцев, вылечившихся от коронавируса, с 27 августа по 4 сентября будут бесплатно сдавать плазму крови для создания препарата от COVID-19. Это уже второй раунд пожертвования плазмы крови церковью Синчонджи в Тэгу.

Специалисты Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщили, что благодаря содействию Синчонджи 562 вылечившихся члена церкви бесплатно сдали плазму крови. А к 26 августа — их стало 628. После завершения пожертвования в сентябре, число доноров будет составлять 1700 человек.

В августе KCDC снова обратился к членам Синчонджи с просьбой о пожертвовании крови.