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1000 южнокорейцев, вылечившихся от COVID-19, стали донорами плазмы

Здоровье

Более 1000 южнокорейцев, вылечившихся от коронавируса, с 27 августа по 4 сентября будут бесплатно сдавать плазму крови для создания препарата от COVID-19. Это уже второй раунд пожертвования плазмы крови церковью Синчонджи в Тэгу.

1000 южнокорейцев, вылечившихся от COVID-19, стали донорами плазмы

Специалисты Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) сообщили, что благодаря содействию Синчонджи 562 вылечившихся члена церкви бесплатно сдали плазму крови. А к 26 августа — их стало 628. После завершения пожертвования в сентябре, число доноров будет составлять 1700 человек.

В августе KCDC снова обратился к членам Синчонджи с просьбой о пожертвовании крови.

"С 27 августа по 4 сентября в сотрудничестве с городом Тэгу центр легкой атлетики Тэгу планирует предоставить помещения, а GC Pharma — необходимое оборудование и персонал. Выражаем благодарность людям, которые после выздоровления добровольно приняли участие в сдаче плазмы для спасения других пациентов, а особенно членам общины Синчонджи, городу Тэгу за предоставленное место, и Корейскому Красному Кресту", — сообщил Квон Джун Ук, заместитель директора KCDC в ходе брифингов 27 и 29 августа.

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