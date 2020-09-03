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Психолог Григорий Крамской: "Важно уметь управлять стрессом"

Здоровье

В современном мире человек часто испытывает стресс. О том, каковы границы влияния стресса на здоровье человека, рассказал психолог Григорий Крамской.

Психолог Григорий Крамской:

"Дело в том, что стресс как таковой оказывает в том числе и позитивное воздействие на человека. Стресс может подхлёстывать, заставлять быть более активным. Кроме того, стресс мобилизует, даёт большее ощущение эффективности и яркости жизни. Но при этом (как любой лекарственный препарат) его "передозировка" приводит к ухудшению состояния организма. 

Если у нас с вами происходит внеплановый ремонт, то он обычно обходится крайне дорого и, кроме того, доставляет массу хлопот. Если ремонт включить в план, грамотно структурировать, то он приносит радость. То же самое происходит и со стрессом: если мы понимаем, что стресс необходим или неизбежен, то надо грамотно включать структурирование это в свою жизнь. Но, к сожалению, чаще всего это возможно только при наличии внешнего фактора — друзей, близких или профессионального специалиста, который поможет пройти стресс с максимальной пользой.

Позитивные стрессы имеют как положительные, так и отрицательные моменты. Бывает, что человек от приятного известия получает негативные последствия для здоровья. Поэтому важно учиться управлять собственным стрессом.

Управлять — это не значит подавлять. Это значит, что нужно понимать, где мы получаем дополнительные ресурсы, доступ к скрытым возможностям нашего с вами организма и нашей психики, а где нам необходимо аккуратно идти в другом направлении развития стресса, чтобы избежать негативных последствий", — пояснил эксперт.

 

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