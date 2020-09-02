Учёные института медицинских исследований Гарри Перкинса провели исследование, в результате которого им удалось доказать, что пчелиный яд способен эффективно бороться со злокачественными клетками.
Это оружие пчёл способно помочь людям, больным онкологией, справиться с заболеванием. Их яд может уничтожить раковые клетки в течение часа.
В процессе проведения исследования учёные усыпляли насекомых с помощью углекислого газа, а потом собирали их яд. Полученное вещество ввели в организм лабораторных мышей.
В результате оказалось, что яд убивал раковые клетки. По словам специалистов, мелиттин образовывал отверстия в плазматической мембране, после чего клетка погибала.
Кроме того, было доказано, что вышеуказанное вещество способно блокировать появление новых раковых клеток.
Учёные предполагают, что на основе пчелиного яда в будущем можно будет разработать препарат для лечения онкологических заболеваний.
Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.