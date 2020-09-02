Яд медоносных пчёл эффективно борется с новообразованиями

Учёные института медицинских исследований Гарри Перкинса провели исследование, в результате которого им удалось доказать, что пчелиный яд способен эффективно бороться со злокачественными клетками.

Это оружие пчёл способно помочь людям, больным онкологией, справиться с заболеванием. Их яд может уничтожить раковые клетки в течение часа.

В процессе проведения исследования учёные усыпляли насекомых с помощью углекислого газа, а потом собирали их яд. Полученное вещество ввели в организм лабораторных мышей.

В результате оказалось, что яд убивал раковые клетки. По словам специалистов, мелиттин образовывал отверстия в плазматической мембране, после чего клетка погибала.

Кроме того, было доказано, что вышеуказанное вещество способно блокировать появление новых раковых клеток.

Учёные предполагают, что на основе пчелиного яда в будущем можно будет разработать препарат для лечения онкологических заболеваний.