Яичница на завтрак поможет нормализовать уровень сахара в крови

Британские медики заявили, что правильный завтрак может нормализовать уровень сахара в крови.

Они советуют людям, страдающим диабетом, питаться не только кашей.

"Отличным дополнением к завтраку, одобренным мировым диабетическим сообществом, является яичница-болтунья", — полагают специалисты.

Яичницу можно употреблять с небольшим количеством грибов, помидоров, перца и листовым шпинатом.

Финские учёные пришли к выводу, что у людей, которые съедают в неделю четыре яйца, уровень глюкозы в крови оказался ниже, чем у тех, кто ест яйца в меньшем количестве.

Также медики советуют диабетикам не забывать про сыр. Это продукт способствует тому, что уровень сахара будет повышаться не только медленно, но и без резких скачков. Врачи рекомендуют остановить свой выбор на таких сортах, как "моцарелла" и "эмменталь", так как в них меньше соли.

Ранее диетолог центра в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталья Денисова рассказала о пользе и вреде яиц.