Диетолог назвала продукты, "убивающие" иммунитет

Врач-диетолог Ирина Лизун в интервью радио Sputnik рассказала о том, употребление каких продуктов негативно влияет на иммунитет.

Так, чрезмерное употребление сахара меняет микрофлору, которая связывает иммунные реакции организма. Также на иммунитет плохо влияют трансжиры.

"Трансжиры появляются, например, когда пережаривают блюда на масле несколько раз, когда из растительных масел делают что-то похожее на животные масла. Например, маргарин похож на сливочное масло. Трансжиров много в полуфабрикатах, они негативно влияют на иммунную функцию", — пояснила специалист.

Усилители вкуса, ароматизаторы, красители также негативно отражаются на работе иммунной системы.

"Само по себе содержание, например, красителя в продукте питания не принесет негатива. Но если человек постоянно ест что-то с красителями, ароматизаторами, суммарное воздействие может сказываться негативно", — предупредила диетолог.

Серьёзный удар по иммунитет может нанести рацион, котором доминируют жиры и углеводы.

"Если у человека в рационе изо дня в день только картошка, макароны, свинина и огурцы — автоматом назревает дефицит витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. То же самое, если человек питается фастфудом. Любой дефицит будет критичен для иммунитета", — подчеркнула диетолог.

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