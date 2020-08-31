Эндокринолог Зухра Павлова предупредила россиян о вреде колбасы и сосисок для здоровья.
Это связано с тем, что в состав колбасы входит большое количество нитратов. Производители добавляют их в фарш, чтобы в мясе не было инфекций.
В организме человека нитраты реагируют с белками, в результате чего образуются опасные вещества, которые называют конечными продуктами гликирования.
По словам врача, они в несколько раз повышают риск развития онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и в целом сокращают продолжительность жизни человека.
Также врач не советует доверять производителям, которые указывают на колбасах "органический продукт".
"Органическая колбаса превращается в такой же детонатор тяжёлых болезней, как и дешёвые сосиски", — цитирует РИА "Новости" Павлову.
Актёр Иван Охлобыстин считает, что Новороссийск - самое странное место на юге России.