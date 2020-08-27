Некоторые учёные утверждают, что малоподвижный образ жизни негативно отражается на состоянии печени. Данный вывод прокомментировал доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Игорь Гундаров.

"Ожирение печени не развивается из-за отсутствия двигательной активности, таких исследований не проводилось.

А вот о влиянии алкоголя на состояние здоровья стоит поговорить. Известно, что чрезмерное употребление спиртных напитков негативно отражается на здоровье, но если человек вообще не пьёт, то это тоже плохо. Всё хорошо в меру.

Если человек вообще не пьёт, у него ухудшается настроение, уменьшается число социальных контактов. Это я говорю с полной ответственностью.

Если в народе сохранилась привычка пить, значит, народ — мудрый. Христос вино пил? Пил. В церкви чем причащают? Вином. Тогда лозунг должен звучать так: не сухой закон, а разумное употребление алкоголя.

Что касается влияния малоподвижного образа жизни на состояние печени, то скажу, что отсутствие двигательной активности отражается на здоровье всего организма.

Спорт и движение, безусловно, важны для организма. Но тут тоже важно не перегнуть палку.

Современный спорт — это профпатологии

Сейчас занятия спортом влекут за собой профпатологии: это переломы позвоночника, девочки-спортсменки хотя и хорошо выглядят, но у них нарушение менструального цикла, в результате они теряют способность забеременеть и рожать, поэтому заниматься спортом — это быть победителем, но здоровье ухудшится, поэтому физическая нагрузка должна быть разумной.