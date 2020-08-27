Витамин С поможет сохранить мышцы в старости

С возрастом многие спортсмены замечают, что их мышцы теряют объём. Недавно исследователи из Университета Восточной Англии доказали, что остановить этот процесс поможет витамин C.

Люди старше 50 лет каждый год теряют до 1% объёма мышц.

"Такая потеря может привести к хронической слабости, саркопении, инвалидности, диабету 2 типа, снижению качества жизни и даже смерти", — сообщил автор научного проекта Айлса Уэлч.

В эксперименте приняли участие 13 тысяч человек от 42 до 82 лет. В результате оказалось, что у людей, которые регулярно принимали витамин C, улучшилась масса скелетных мышц.

Поэтому нужно включить в свой рацион:

цитрусовые;

капусту;

лесные ягоды;

сладкий перец;

яблоки;

помидоры.

Уже спустя неделю такой диеты участники показывали рост мышечной ткани, которая отвечает за стойкость костей. Также эксперты советуют совмещать диету с физическими упражнениями.

Ранее "Правда.Ру" писала, к чему приводит передозировка витамина C.