Путин: в сентябре в России появится вторая вакцина от коронавируса

При разработке вакцины от коронавируса были проведены все необходимые исследования. Доказано, что она безопасна и формирует устойчивый иммунитет к COVID.

Об этом в интервью рассказал президент России Владимир Путин.

"Вакцину испытала на себе моя дочь. Она сама приняла решение стать добровольцем. В первые два дня была повышенная температура, потом все было нормально. Ситуация повторилась после второй прививки, которую ставят через 21 день. Исследование вакцины будет продолжаться, но всё, что сделано, сделано в рамках российских законов, которые вполне соответствуют международной практике", — подчеркнул глава государства.

Он также сообщил, что в сентябре появится вторая российская вакцина от коронавируса. Над ней сейчас работают специалисты новосибирского "Вектора". По мнению Владимира Путина, вакцины будут конкурировать, так как по безопасности и эффективности препараты не должны уступать друг другу.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на вакцине от коронавируса Россия сможет заработать миллиарды. Запустить экспорт планируют весной 2021 года, после того как вакциной будет обеспечена сама Россия.