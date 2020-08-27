Спорт помогает при депрессии, но не всем

Американские учёные из Кембриджского университета провели исследование, в результате которого выяснилось, что спорт может помочь людям, страдающим депрессией, только при условии, что их мозг нормально реагирует на вознаграждения.

Пациентов, принимавших участие в исследовании, поделили на группы по 35 и 31 человеку. Участники первой группы три раза в неделю по 45 минут в течение двух месяцев занимались на беговой дорожке или велотренажёре, а участники второй группы делали упражнения на растяжку.

В результате оказалось, что у пациентов из первой группы результаты борьбы с депрессией были намного лучше, чем у участников второй группы.

Но физические упражнения никак не отразились на психологическом состоянии людей, у которых система вознаграждения головного мозга слабо реагировала на подкрепления.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депрессию можно предотвратить.