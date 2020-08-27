Вирусолог: тяжесть Covid-19 может увеличиться во вторую волну

Если Covid-19 будет следовать историческим образцам, он, вероятно, придёт тремя волнами, и нормальная жизнь не возобновится до лета следующего года.

Так считает российский вирусолог Михаил Пальчевский.

По словам ученого, все вирусные пандемии происходят в три волны:

вирус довольно силен, еще сильнее, менее силен из-за формирования коллективного иммунитета.

Пальчевский напомнил, что, например, в начале прошлого века испанский грипп протекал тремя волнами:

"Если предположить, что летом заболеваемость снизилась и есть основания предполагать, что осенью она увеличится, то да, впереди еще три сезона, — говорит он. — И можно предположить, что только к лету следующего года мы вернемся к привычному образу жизни." "Считается, что коллективный иммунитет начинает формироваться, когда более 60% населения переболели этой болезнью, а когда 95% переболели — инфекция исчезает, — пояснил Пальчевский. — Это теоретические выводы, но они подтверждаются большинством авторов, в том числе практикующими врачами. Посмотрим. Вирус новый, поэтому его нужно изучать, наблюдать, накапливать статистику."

Вторая волна будет тяжелее первой

Профессор считает, что ослабление иммунитета во время самоизоляции может привести к тому, что вторая волна будет более тяжелой, чем это могло бы быть, если бы были приняты менее строгие меры.

Пальчевский добавил, что, по-видимому, можно заразиться вирусом несколько раз, сославшись на примеры пациентов с повторными инфекциями в Гонконге и в России.

"Коронавирус действительно мутирует, но в целом изменяются только белковые рецепторы его мембраны, в то время как мутации, которые показывают, что коронавирус становится более агрессивным, не были обнаружены."

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