Найдено решение проблемы повреждённых нервов после инсульта

Канадские учёные совместно с коллегами из США переработали и усовершенствовали естественный фермент, который способен активизировать процесс восстановления нервной ткани, даже если у человека диагностирована травма спинного мозга или инсульт.

Учёные обнаружили, что вокруг повреждённого нерва появляется глиальный рубец, состоящий из клеток и биохимического вещества. Находясь в этой среде, нерв защищён от дальнейшего процесса разрушения, но при этом он не может восстановиться. Специалисты выяснили, что природный фермент хондроитиназа АВС разрушает молекулы, из которых состоит глиальный рубец.

Учёным удалось изменить биохимическую структуру фермента и создать три новые и стабильные формы хондроитиназа АВС. ﻿

Ранее невролог Галина Калмыкова рассказала о симптомах, позволяющих задолго до инсульта определить, что он может произойти.