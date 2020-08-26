Вакцинация от коронавируса — самый обсуждаемый вопрос во всём мире. В том числе задаётся вопрос, нужны ли какие-то предварительные анализы. Специалисты говорят, что нет. Никаких дополнительных анализов сдавать не надо. А вот если вы уже переболели, то об этом обязательно надо сообщить. И тогда уже медики будут решать, нужны ли дополнительные анализы.
"Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать. А в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно", — сказал руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Врачи омской больницы, которые боролись за жизнь Алексея Навального сразу после того, как ему стало плохо в самолёте, не обнаружили ингибиторов холинэстеразы в его крови.