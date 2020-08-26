Гинцбург: перед вакцинацией анализы не нужны

Вакцинация от коронавируса — самый обсуждаемый вопрос во всём мире. В том числе задаётся вопрос, нужны ли какие-то предварительные анализы. Специалисты говорят, что нет. Никаких дополнительных анализов сдавать не надо. А вот если вы уже переболели, то об этом обязательно надо сообщить. И тогда уже медики будут решать, нужны ли дополнительные анализы.