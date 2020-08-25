С начала учебного года в российских школах будут дежурить медики

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в течение первых двух недель с начала учебного года в школах будут дежурить медицинские работники.

Это необходимо для того, чтобы помочь педагогам организовать работу с детьми в соответствии с новыми требованиями и минимизировать риск распространения коронавируса.

"В первую очередь, будут предлагаться к вакцинированию учителя: и против гриппа, и при поступлении вакцины от коронавирусной инфекции", — добавил министр.

Минздрав совместно с организацией "Национальные проекты" планирует разработать специальные видеопособия для детей, обучающие их правилам гигиены, профилактике. Кроме того, учащихся научат, что делать при возникновении тех или иных симптомов.

Для родителей учащихся также будут созданы специальные информационные материалы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за одного больного COVID весь класс отправят на карантин.