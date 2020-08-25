Пассивное курение повышает риск развития рака

Сосудистый хирург Ренат Хайров назвал фактор, на 20-30% повышающий риск развития рака лёгких у некурящих людей.

"Риск некурящих заболеть раком легких повышается до 30%, если они регулярно дышат сигаретным дымом. Последний содержит химические вещества, которые ослабляют иммунную систему организма, делают его более подверженным болезням и повреждают способность иммунитета разрушать раковые клетки", — пояснил специалист.

Хайров также добавил, что табачный дым повреждает ДНК клеток, что способствует повышению риска развития злокачественных клеток даже у людей, которые не курят.

Это связано с тем, что канцерогены от сигаретного дыма оседают на стенах помещения. Даже если в комнате есть вентиляция, то в её пространстве всё равно сохраняются опасные вещества.

Если человек в течение длительного времени является пассивным курильщиков, это повышает риск развития хронической обструктивной болезни лёгких, сердечно-сосудистых заболеваний, колоректального рака и т.д.