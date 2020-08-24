Учёные утверждают, что в мире каждый год растёт число людей, страдающих миопией, или близорукостью. По прогнозам специалистов, к 2050 году около 50% жителей нашей планеты будут близорукими. Данное заявление прокомментировал врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

"Я думаю, что надо дождаться 2050 года и убедиться в этом, что это не так. Во-вторых, я не встречал ни одного человека с хорошим зрением, который бы стал близоруким.

Механизмы возникновения этого заболевания совершенно другие. Да, действительно, и сейчас, более 30% населения страдает близорукостью, поэтому это как бы массовое явление, и близорукость передаётся в том числе и по наследству. Мы не знаем, сколько людей унаследует это заболевание, сколько нет, сколько людей по другим причинам приобретут это заболевание или нет, но то, что будет эпидемия близорукости, я с этим не очень согласен.

Давайте откажемся от компьютеров, но от этого близоруких не станет меньше, так как не это главная причина возникновения этой зрительной аномалии. Причины развития близорукости комплексные: это и наследственность, и момент зачатия, и то, какие токсические факторы влияли на беременную женщину, какие были стрессы, принимала ли она какие-то препараты или нет, потому что органы зрения закладываются и начинает развиваться уже в первые две недели внутриутробного развития, когда порой еще женщина не знает, что она беременна.

Да, тенденция к росту числа людей с близорукостью есть, но её объективные причины пока неизвестны. Может быть, близорукость стали чаще диагностировать", — заключил эксперт.