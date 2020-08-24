Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Дмитрий Киселёв сравнил Путина и Лукашенко
Искусственный интеллект поможет соединить мозг с компьютером
Поветкин планирует провести бой с украинцем Усиком
Владимир Путин назвал основные проблемы Ростовской области
Специалист назвал настройки в смартфоне, которые трогать себе дороже
Аутизм можно выявить ещё до рождения ребёнка, доказали учёные
Баринов по-философски отреагировал на новость о травме
"ВКонтакте" запустила сервис по поиску работы
Кремль не даёт комментариев о поступке Лукашенко

К 2050 году мир поразит "эпидемия близорукости" - учёные

Здоровье

Учёные утверждают, что в мире каждый год растёт число людей, страдающих миопией, или близорукостью. По прогнозам специалистов, к 2050 году около 50% жителей нашей планеты будут близорукими.

С чем это связано?

В основном проблемы со зрением связаны с окружающей человека средой. Одной из самых главных причин снижения остроты зрения является то, что люди очень много времени проводят за компьютером и редко бывают на свежем воздухе.

По расчётам исследователей, миопия среди населения за ближайшие 25 лет увеличится с 30,3% до 43,5%.

Повышенный риск миопии связан с рождением детей с генами носителей этого заболевания, сообщает Planet Today. Но, несмотря на это, всё же определяющим фактором является образ жизни.

Зрение — достаточно сложный процесс, в котором задействованы не только глазные яблоки, но и мозг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как устроен человеческий глаз.

Последние материалы
Владимир Путин назвал основные проблемы Ростовской области
Специалист назвал настройки в смартфоне, которые трогать себе дороже
Аутизм можно выявить ещё до рождения ребёнка, доказали учёные
Баринов по-философски отреагировал на новость о травме
"ВКонтакте" запустила сервис по поиску работы
Кремль не даёт комментариев о поступке Лукашенко
В России запустят пропускную систему на основе тепловизоров
Светлана Тихановская выступит в Европарламенте
Эксперты спрогнозировали курс рубля осенью
Плавучий космодром "Морской старт" восстановят в России
Популярное
Новости Белоруссии
Началось: в Минск стягивают военную технику

Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.

Началось: в Минск стягивают военную технику
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Новости Европы
Корнилов: поляки открыто начали раздел Белоруссии
Мир. Новости мира
Стало известно, кто оплатил перелёт Навального в Германию
Бывший СССР
Жириновский описал, как Россия присоединит Белоруссию
Игорь Буккер Крестоносцы объявили Дракулу вампиром Игорь Буккер Василий Амирджанов Белорусские события напомнили о судьбе Чаушеску Василий Амирджанов Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова
Комментарии
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Муж Тихановской может принять участие в новых выборах. Если они будут
В Белоруссии задержали лидеров оппозиции
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Михаил Ефремов ещё не нашёл себе нового адвоката
Кирпичный завод загорелся в Башкирии
У Айзы Анохиной могут забрать младшего сына
Навальный находится в стабильно тяжёлом состоянии
Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы
Протокольное поручение Горбачёва о закрытии ЦК КПСС
Ставки в технологической гонке как никогда высоки
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Протестующие в Минске двинулись к резиденции Лукашенко
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ