К 2050 году мир поразит "эпидемия близорукости" - учёные

Учёные утверждают, что в мире каждый год растёт число людей, страдающих миопией, или близорукостью. По прогнозам специалистов, к 2050 году около 50% жителей нашей планеты будут близорукими.

С чем это связано?

В основном проблемы со зрением связаны с окружающей человека средой. Одной из самых главных причин снижения остроты зрения является то, что люди очень много времени проводят за компьютером и редко бывают на свежем воздухе.

По расчётам исследователей, миопия среди населения за ближайшие 25 лет увеличится с 30,3% до 43,5%.

Повышенный риск миопии связан с рождением детей с генами носителей этого заболевания, сообщает Planet Today. Но, несмотря на это, всё же определяющим фактором является образ жизни.

Зрение — достаточно сложный процесс, в котором задействованы не только глазные яблоки, но и мозг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как устроен человеческий глаз.